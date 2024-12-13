Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, bindiği uçakta, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan.

Ben Türkiye'yi satın alırım.

Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye bağırarak olay çıkardı.

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, bindiği uçakta, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye bağırarak olay çıkardı. Yolculardan biri tarafından çekilen videoda Özcan'ın kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye bağırdığı görüldü.