Yeni nesil teknolojiye sahip sistemler ve gelişmiş analiz teknikleriyle yürütülen operasyonlar kapsamında, 2025’in ilk yarısında tam 3.650 farklı operasyon gerçekleştirildi. Yakalamalarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %114 oranında artış yaşandı.

Bakanlık, bu kapsamda yakalanan başlıca ürün gruplarını şu şekilde sıraladı:

18,7 ton uyuşturucu madde

96 milyon 668 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki

33 milyon 365 bin adet tekstil ürünü

29 milyon 866 bin adet çeşitli eşya

Ayrıca canlı hayvan, elektronik eşya ve tarihi eserler gibi birçok farklı ürün grubunda da kaçakçılık girişimleri engellendi.

Bakanlık ayrıca, yalnızca Haziran 2025 döneminde yapılan operasyonlarla ilgili verileri de paylaştı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %199’luk artışla toplam 9 milyar 67 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haziran ayı içerisinde öne çıkan yakalamalar ise şöyle:

3,4 ton uyuşturucu madde

16 milyon 710 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki

9 milyon 872 bin adet çeşitli eşya

4 milyon 458 bin adet tıbbi malzeme

Ticaret Bakanlığı, son olarak paylaşımında, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermediklerini belirtti.