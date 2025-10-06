Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilen başvuruya yanıt, Ticaret Bakanlığı tarafından verildi. Bakanlık, AVM’lerin çalışma saatlerinin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlendiğini bildirerek, bu konuda değişiklik yapılabilmesi için ilgili meslek kuruluşları veya valiliklerin müşterek teklif sunması gerektiğini hatırlattı.

Yanıtta, 6585 sayılı Perakende Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmeliklere atıfta bulunularak, şu an için bu yönde bir teklifin Bakanlığa ulaşmadığı, ancak Uludağ’ın başvurusunun ilerideki mevzuat çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığı ifade edildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Alican Uludağ, AVM’lerin pazar günleri kapalı olmasının küçük esnafın ayakta kalabilmesi açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. Uludağ, AVM’lerin yerel ticaret üzerinde yarattığı ekonomik ve kültürel tahribata dikkat çekerek, devletin bu konuda vakit kaybetmeden önlem alması gerektiğini vurguladı.