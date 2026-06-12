Tüketicileri yanıltabileceği değerlendirilen ifadeler nedeniyle 6 firmanın reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bazı vize aracılık firmalarının internet ortamında randevu alma sürecine ilişkin aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine Reklam Kurulu tarafından re’sen inceleme başlatıldı.

Firmaların reklamlarında yer alan “vize randevu garantisi”, “vize garantisi”, “hızlı başvuru”, “kesintisiz destek”, “garanti çözüm”, “%100 onay garantisi” ve “hızlı sonuç garantisi” gibi ifadeler değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından dosyalara ilişkin nihai kararın Reklam Kurulu tarafından verileceği bildirildi.