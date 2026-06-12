Vaillant Grup Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonunun en yeni halkası olan monoblok ısı pompası aroTHERM pro'yu 'Isı Pompasında Yeni Seviye' yaklaşımı ile pazara sundu.

150 yılı aşkın tecrübesiyle iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Vaillant, sürdürülebilirlik odaklı teknoloji vizyonunun yeni ürünü olan monoblok ısı pompası aroTHERM pro'nun Türkiye lansmanını, dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Vaillant Grup Türkiye CEO'su Alper Avdel'in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada; markanın çevreci üretim süreçleri, dijitalleşme stratejileri ve enerji dönüşümündeki güncel gelişmeler paylaşıldı. Etkinlik kapsamında markanın yeni ısı pompası aroTHERM pro detaylı bir şekilde tanıtıldı.

Geleceğin iklimlendirme çözümü olarak konumlandırılan yeni aroTHERM pro, yüksek performansı çevre dostu yapıyla birleştiriyor. Vaillant'tan elde edilen bilgiler doğrultusunda sektörde benzersiz bir özellik olan yeni Esnek Alan Fonksiyonu (FSF) teknolojisi sayesinde, R290 doğal soğutucu akışkanlı ısı pompaları için standart teşkil eden dış ünite çevresindeki koruma alanlarını ciddi oranda azaltan cihaz, benzersiz bir montaj esnekliği sunuyor. Yerden tasarruf sağlayan kompakt tasarımıyla yüksek kapasiteli modellerde dahi tek fanlı yapıyı koruyan aroTHERM pro, pencere altı gibi dar alanlara bile rahatlıkla konumlandırılabiliyor. C4 seviye korozyon dayanımı sayesinde kıyı şeritlerindeki zorlu dış ortam koşullarında da uzun ömürlü ve estetik bir kullanım sağlayan ürün, şirket güvencesi altında 300'den fazla zorlu kalite testinden geçerek tüketicilerle buluşuyor.

Vaillant Grup Türkiye CEO'su Alper Avdel, yeni ısı pompası ürünü hakkında bilgi verdi. Avdel, 'Vaillant Grup olarak küresel ölçekte tüm üretim ve operasyon stratejilerimizi, sürdürülebilirlik ve verimlilik ilkeleri üzerine inşa ediyoruz. 2011 yılında hayata geçirdiğimiz SEEDS projemizle 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu vizyonun en güncel örneği olan aroTHERM pro, propan bazlı R290 doğal soğutucu akışkanı ve 0,02 gibi oldukça düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) değeriyle karbon ayak izini minimum seviyeye indiriyor. Avrupa pazarında son 5 yılda dört kat büyüyen ısı pompaları, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda da kilit bir teknoloji konumunda. Isı pompası pazarının büyüklüğü Türkiye'de 50 bin adet iken 2025 sonu verilerine göre ilk üçte sırasıyla Almanya, Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı Avrupa'da 1,25 milyon adet düzeyinde. Biz de bu dönüşümde önemli bir rol üstlenerek, yenilikçi çözümlerimizle ısı pompası kategorisindeki pazar hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz. 2025 yılındaki sürdürülebilir büyüme ve dijitalleşme ivmemizi, 2026 yılında aroTHERM pro ile pekiştiriyoruz. Müşterilerimize yalnızca yüksek verimli bir ürün değil, bütüncül bir yaşam konforu sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Mevcut binaların modernizasyonunda esnek ve akıllı çözüm

Yeni projelerin yanı sıra mevcut binaların modernizasyonu için de alternatif sunan aroTHERM pro, 70 dereceye varan tesisat çıkış suyu sıcaklığı sayesinde mevcut radyatör sistemleri değiştirilmeden fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş imkanı tanıyor. Cihaz, -25 derecelik dondurucu soğuklardan 46 dereceye kadar uzanan en zorlu dış hava sıcaklıklarında dahi yüksek verimliliğinden ödün vermiyor.

Beş metre mesafede sadece 27 dB(A) ses basıncı üreterek adeta bir kütüphane sessizliğinde konfor sağlayan aroTHERM pro, myVAILLANT smart mobil uygulaması ve akıllı kontrol sistemleri üzerinden de kolayca yönetilebiliyor. Kullanıcılar enerji tüketimlerini anlık olarak takip edebilirken, 'Akıllı Servis Sözleşmesi' kapsamında cihazdaki olası arızalar henüz fark edilmeden uzaktan tespit edilip proaktif müdahale sağlanabiliyor. Sorun uzaktan çözülemediği durumlarda ise 24 saat içinde yetkili servis yönlendirilerek hızlı hizmet sunuluyor.