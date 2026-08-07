Schengen ülkeleri başta olmak üzere vize süreçlerinin zorlaşmasını fırsata çevirmeye çalışan bazı sosyal medya hesapları, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından incelemeye alındı. Kurul, “garantili vize”, “30 günde randevu” ve “yüzde 100 onay” ifadeleriyle kesin sonuç vadeden reklamların tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar vererek bu hesapların reklamlarını 3 ay süreyle tedbiren durdurdu.

Schengen, İngiltere ve Kanada vizesi reklamlarına yakın takip

Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal medyada Schengen vizenin yanı sıra İngiltere ve Kanada vizelerini için reklamlar birçok tüketiciyi zor durumda bıraktı. Daha önce garantili vize iddiasında bulunan firmalara ait internet sitelerine ceza veren Reklam Kurulu, son toplantısında sosyal medyadaki asılsız vize vaatlerini inceledi.

Hesapları incelenen şirketler

Reklam Kurulu, Instagram’da “cilekvizeankara” adıyla faaliyet gösteren hesapta paylaşılan "30 gün içinde randevu garantisi", "Schengen randevunuzu sadece 30 gün içerisinde almanıza yardımcı oluyoruz" ve "Amerika vizenizi 30 gün içinde almanıza yardımcı oluyoruz" şeklindeki ifadeleri incelemeye aldı. Kurul, yalnızca yetkili kuruluşlar tarafından sunulabilen vize ve randevu hizmetlerinin kesin sonuçlanacağı izlenimi verilerek tüketicilerin yanıltıldığına hükmetti. Bu nedenle söz konusu reklamların 3 ay süreyle tedbiren durdurulmasına karar verildi.

5 hesaba 3 ay durdurma cezası

Yine Kurul, "vizeburadan" instagram hesabındaki "En uygun tarihe sorunsuz şekilde randevu alma garantisi sunuyoruz" ifadesi; "vizemerkezi" hesabındaki "3 haftada İngiltere vizesi hazır", "Kanada vizesi... ortalama 1 ayda hazır" ifadeleri ; "vizedos" hesabındaki "Hızlı sonuç garantisi", "Bulgaristan vizesinde yüzde 100 onay garantisi" ifadeleri; "vizerandevubotu" hesabındaki "Önereceğimiz ülkeler üzerinden 24 saat içinde VIP vize randevusu", "En hızlı randevu sizlere mi gerekli? O zaman doğru adrestesiniz" tanıtımları; "kosmosvizede" "Türkiye'de Yunanistan vize başvurusu için yetkili kılınmış tek özel kuruluştur" iddiaları da aynı kapsamda değerlendirilerek, 3 ay reklam durdurma kararı aldı.