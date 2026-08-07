Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademisyenlerinin bilimsel birikimi, yapay zekâ teknolojileriyle buluşarak sağlık alanında Türkiye’de bir ilke dönüştü. Üniversite öğretim üyelerinin ortakları arasında yer aldığı Nöral Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen ‘DEHB ve Disleksi Değerlendirmesinde Yapay Zekâ Destekli Tanı Destek Sistemi’ kullanıma sunuldu.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga eşlik etti. TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında kurulan ve ortakları arasında Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Fatma Latifoğlu ile Prof. Dr. Esra Demirci’nin bulunduğu firma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile disleksinin değerlendirilme süreçlerini yapay zekâ teknolojileriyle destekleyen yenilikçi bir sistem geliştirdi. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen sistemin; DEHB ve disleksi değerlendirme süreçlerinin daha sistematik, hızlı ve kapsamlı şekilde yürütülmesine katkı sağlaması, uzmanların karar süreçlerini bilimsel verilerle desteklemesi hedefleniyor. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen sunumda sistemin bilimsel altyapısı, yapay zekâ temelli analiz süreçleri, mevcut kullanım alanları ve geleceğe yönelik geliştirme hedefleri heyetle paylaşıldı. Üniversitelerde üretilen bilginin teknolojik ürüne ve toplumsal faydaya dönüşmesinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi akademisyenlerinin girişimcilik ekosistemi içerisinde yer almasının ve yenilikçi teknolojiler geliştirmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Altun, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan sistemin geliştirilmesinde emeği geçen akademisyenleri, araştırmacıları ve firma yöneticilerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.