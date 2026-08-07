Türksat 3A uydusunun televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere en güçlü altyapıyla sunulması hedefleri doğrultusunda, uydu üzerinden halihazırda iletilmekte olan televizyon ve radyo yayınlarının, Türksat uydu filosunda yer alan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılması planlandı.

Yayın aktarımı, 15 Ağustos gününü 16 Ağustos gününe bağlayan gece gerçekleştirilecek

Söz konusu geçiş sürecinden hem vatandaşların hem de Türksat 3A uydusu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz bir şekilde sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik planlamaların yapıldığı aktarıldı. Bu kapsamda yayın aktarımı, 15 Ağustos gününü 16 Ağustos gününe bağlayan gece gerçekleştirilecek.

Yayınların aktarılacağı Türksat uyduları, Türksat 3A uydusu ile aynı yörünge konumunda bulunduğundan, izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor.

Aktarım sonrasında uydular üzerinden sunulan SD ve HD televizyon yayınları mevcut yayın formatlarıyla devam edecek, izleyiciler yayınlarını aynı uydu anteni üzerinden takip edebilecek. Türksat tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilecek:

"Günümüzde yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarının neredeyse tamamında standart bir özellik olarak yer alan ve Türksat A.Ş. tarafından geliştirilen TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) sayesinde, bu cihazlara sahip izleyicilerin kanal listeleri otomatik olarak güncellenecektir. Bu nedenle TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmamaktadır. TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil standart dahili veya harici uydu alıcısı kullanıcılarının ise yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapmaları gerekmektedir. Bu kullanıcılar, aşağıda paylaşılacak manuel tarama frekanslarını uydu alıcılarına girerek şebeke veya ağ taraması yaptırabilecek ve güncel yayınlara erişebilecektir."

Manuel tarama için frekans yayın parametreleri şu şekilde:

12380 MHz, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC 3/4

12423 MHz, Yatay H-polarizasyon, 30000 Sembol Oranı, FEC 3/4

Uydu alıcılarına girildikten sonra ‘Şebeke Taraması’ yapılmalı. Türksat web sitesi ‘www.turksat.com.tr’ ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden gerekli bilgilere ulaşılabilir.

Yeni uyduların sahip olduğu yüksek sinyal gücü sayesinde, yayınlar olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecek; ayrıca artan kapasite verimliliğiyle daha yüksek çözünürlüklü (4K/Ultra HD) yayınların ekranlarda standartlaşmasına öncülük edilecek.

Bununla birlikte, yeni uyduların genişletilmiş kapsama alanları sayesinde sadece yurt içindeki değil, çevre coğrafyalardaki izleyicilerin de yayınlara çok daha kaliteli bir şekilde ulaşabilecek. Vatandaşları çok daha üstün bir televizyon izleme deneyimiyle buluşturacak bu teknolojik terfi sayesinde; görüntü bozulmaları tarihe karışacak, etkileşimli hizmetler çok daha hızlı çalışacak.

Gerçekleştirilecek bu aktarım çalışmasıyla birlikte uydu kapasitesinin daha etkin kullanılması, yayın hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yayıncılık altyapısının gelecekteki ihtiyaçlara daha güçlü şekilde cevap verebilmesi hedefleniyor.

İzleyicilerin ve yayıncı kuruluşların, aktarım sürecine ilişkin Türksat A.Ş. tarafından yapılacak bilgilendirme ve duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur.