Bursaspor'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, yeni sezon kadrosunda yer alacak futbolcuların forma numaraları kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan listede yeni transferlerin yanı sıra Vakıfköy Futbol Akademisi'nden yetişen genç futbolcular da yer aldı.

Buna göre kaleci Anıl Atağ 1 numaralı formayı giyerken, takım kaptanlarından Ertuğrul Ersoy 4, Juergen Elitim 6, Halil Akbunar 7, Soner Aydoğdu 8, Emir Kaan Gültekin 9 ve Lincoln Henrique ise 10 numaralı formayla sahaya çıkacak.

Yeni transferlerden Kelechi Iheanacho 14, Lewis Baker 42, Toral Bayramov 27 ve Amine Boutrah ise 73 numaralı formayı tercih etti.