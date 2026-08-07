Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, santral alanında incelemelerde bulunarak projenin mevcut durumu ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Manavgat Belediyesi’ne ait hizmet binaları ve parklarda kullanılan enerjinin önemli bir bölümünün güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor. Projenin devreye alınmasıyla birlikte belediyenin enerji giderlerinin düşürülmesi ve kamu kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi amaçlanıyor.

27 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santrali ile Manavgat Belediyesi’nin elektrik tüketiminin yüzde 86’sının karşılanması bekleniyor. Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Manavgat’ın geleceğine yönelik yatırımlarda çevresel sürdürülebilirliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını birlikte gözetmenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çevre dostu GES projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu projemiz tamamlanacak. Belediyemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 86’sını buradan karşılayacağız. Doğa dostu bu projeyi hayata geçirirken emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim."