Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş beklentileri üzerine bazı emlak işletmelerinin fiyatlarda fahiş artışlar yaptığını duyurdu. İç Ticaret Genel Müdürlüğü, bu kapsamda geçen hafta bir emlak işletmesine 100.000 TL idari para cezası uyguladı.

Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında aşırı artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edildi ve her birine 100.000 TL ceza kesilerek toplamda 11.700.000 TL ceza uygulanmasına başlandı. Ticaret Bakanlığı, ilan platformlarındaki fiyat değişimlerini yakından izlemeye devam edeceğini belirterek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine yönelik idari cezaların uygulanacağını vurguladı.