Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerde tüketicilerin internet arama motorları üzerinden yetkili servis aradığı, ancak bu yöntemin her zaman güvenilir sonuç vermediği belirtildi. Açıklamada, bazı kişi ya da firmaların yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullanarak kendilerini “yetkili servis” gibi tanıttığı ifade edildi.

Sahte servisler nedeniyle tüketicilerin fahiş servis ücretleriyle karşılaşabildiği, orijinal olmayan yedek parçalarla mağdur edilebildiği, ürünlerin hasarlı ya da hiç onarılmadan geri alınabildiği aktarıldı. Ayrıca yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünlerin garanti kapsamı dışında kalabildiği ve bazı durumlarda tüketicilerin ürünlerini tamamen kaybedebildiği vurgulandı.

Bu mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla geliştirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ile tüketicilerin yetkili servis bilgilerine tek ve güvenilir bir kaynaktan ulaşabileceği bildirildi. Sisteme www.servis.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabileceği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, üretici ve ithalatçı firmalara da tüm yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz girme ve güncel tutma yükümlülüğü getirildiğini açıkladı. Tüketicilere ise servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmeleri, ulaştıkları servis bilgilerinin doğruluğunu resmi internet siteleri ya da SERBİS üzerinden teyit etmeleri çağrısında bulunuldu.