Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurulduğunu bildirdi.

Yeni daire başkanlığının, vatandaşların adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projesinin hazırlık süreçlerinde de önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

Gürlek, yeni birimin adliyelerin işleyişini güçlendireceğini, performans ve verimliliği veri temelli takip edeceğini, personelin motivasyonunu artıracağını ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükselteceğini ifade etti.