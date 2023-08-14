Uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmalarının aktif olarak kullanıldığına dikkati çeken Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak piyasa bozucu haksız ve dampingli ithalata karşı yerli üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı yerli üretimi ve istihdam artırma hedeflerine yönelik politikaları etkin şekilde uygulamaya devam ediyor.

Türkiye'nin yerli üreticilerimizi ithalat kaynaklı haksız uygulamalara ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçları ile koruyan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, ithalatın yüzde 88’lik kısmının hammadde ve yatırım malından oluştuğu vurgulandı.

"Bu kapsamda, anti-damping tedbirleri çerçevesinde, 1995 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak toplam 204 tedbir alınmıştır" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde halihazırda 126 adet anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri yürürlüktedir. 2022 yılında ithalatımızın 4 milyar dolarlık bölümü tedbirlere tabi olup, anlık olarak 11 ülke menşeli 12 ürün grubunda ise soruşturmalarımız devam etmektedir. Halihazırda 9 adet korunma tedbiri yürürlükte olup, bu tedbirler 2022 yılında yaklaşık 800 milyon dolarlık ithalata etkide bulanarak, yerli üreticilerimizi koruma altına alarak ülkemizdeki istihdamın ve üretimin artışına öncelik verilmektedir. Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemiz menşeli ürünlere karşı diğer ülkelerce yürütülen ticaret politikası savunma araçları soruşturmalarında, ülkemiz ve ihracatçılarımızın hakları ilgili ülke makamları nezdinde ve uluslararası platformlarda etkin şekilde savunularak ihracat pazarlarına engelsiz olarak erişimleri sağlanmaktadır. İhracat, ithalat, üretim ve istihdam düzleminde, büyümenin öncü göstergelerinden ihracat rakamlarımız yanında, üretim temelli ithalat uygulamamızla ülke ekonomisinin büyümesine, gelişmesine ve toplumsal refaha öncelik verilmektedir"