TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 60'ı 75 ile 1 milyon 100 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Kahraman Yıldız tarafından 1 milyon 100 bin liraya alınan 'Bodubeyi' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. 'Bodubey'i, Necdet Uğurlar'ın 1 milyon liraya satın aldığı 'Yurtçu' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 1 milyon liraya Ferhat Bağ'ın aldığı 1 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 60 tayın satışından toplam 23 milyon 45 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı tay satışı ihalesinde, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Jandarma yaşanan olaylara hemen müdahale ederek olayları yatıştırdı.