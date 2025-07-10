Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle tamamen gönüllü olarak bu işe adım atan Koç, ipek böceğinin bölge için önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsalda kalkınmayı destekleyen politikaları çerçevesinde Muş’ta ipek böceği yetiştiriciliği yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Ailelere ek gelir sağlama amacıyla yürütülen proje kapsamında il genelinde deneme üretimleri başladı. İl Müdürlüğü öncülüğünde sürdürülen çalışmalar, Muş’un iklimi, coğrafi yapısı ve bitki örtüsünün bu üretim için elverişli olduğunu gösterdi. Bursa KOZ iş birliğiyle sağlanan yumurta paketleriyle bazı bölgelerde deneme üretim alanları oluşturuldu. Yılda sadece 50 günlük bir üretim süresi gerektiren ve alım garantisi bulunan ipek böcekçiliği, aileler için önemli bir ek gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Bakanlık tarafından 2024 yılı itibarıyla yaş koza kilogramı başına 1.400 TL destek sağlanıyor. Ayrıca üretim gen kaynağı kapsamında yapıldığında TAYGEM tarafından 700 TL ek destek veriliyor.

İpek böceği yetiştiriciliği tesisini ziyaret eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, kırsalda kalkınmanın sağlanması, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve aile işletmelerinin güçlendirilmesi adına çeşitli projeler yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının da amaçlandığını ifade etti. Gönç, faaliyet hakkında bilgi vererek, yılda sadece 50 gün süren üretim sürecinin kolaylığına, ürünün alım garantisi bulunmasına ve devlet desteklerine dikkat çekti. Üretimin gen kaynağı olarak yapılması halinde sağlanan ek destekle birlikte, ilde bu alanda sürdürülebilir üretimin hedeflendiğini belirtti. Muş’un coğrafi yapısı ve iklim koşullarının uygunluğu sayesinde birkaç noktada deneme alanları oluşturulduğunu, bu çalışmayla tarımsal çeşitliliğin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Daha önce ipek böceği yetiştiriciliğini yalnızca ismen bildiklerini belirten Halil Koç, bu yılın başında Tarım İl Müdürü Necattin Gönç’ün teşvikiyle üretime başladığını aktardı. Konuya dair hiçbir beklentisi olmadığını, yalnızca Muş’ta da bu işin yapılabileceğini göstermek amacıyla gönüllü olarak sürece dahil olduğunu ifade etti. Koç, yaklaşık bir aydır bu işle uğraştığını ve aslında basit bir üretim süreci olduğunu, tek yapılması gerekenin her gün dut yaprağı vermek olduğunu dile getirdi. Vatandaşların bilmedikleri için tereddüt ettiğini ve zorluk beklediklerini, fakat ipek böcekçiliğinin sanıldığı kadar zor olmadığını söyledi. “Bu işten binlerce lira kazanacağım” diyen Koç, temel hedefinin ipek böcekçiliğini tanıtmak ve alternatif bir gelir modeli olarak halkın dikkatine sunmak olduğunu vurguladı.