Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat verilerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinde Türkiye'nin yüzde 10 ile en düşük vergi uygulanacak ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Gültepe, "Asya'da rakibimiz olan ülkelere bakınca bu durumu avantaj olarak görebiliriz ama bizim önce rekabetçiliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. ABD bizim en önemli ticaret ortaklarımızdan biri. İhracatta ikinci büyük pazarımız." ifadelerine yer verdi.

Gültepe, geçen yıl ABD'ye 16,3 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve 32,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yakalandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde bu dengeyi lehimize çevirmek için sektör bazında çalışmalara başladık. 2028'deki 375 milyar dolarlık ihracat hedefi için ABD pazarındaki payımızı artırmak durumundayız. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. Tabi bunun için bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum, rekabetçi olmak durumundayız. Rekabet gücümüzü yeniden kazanırsak ABD'ye ihracatta çok hızlı bir sıçrama yakalayabiliriz."

"Otomotiv 3,5 milyar dolarlık ihracatla yine lider"

Türkiye'nin martı 23,4 milyar dolar ihracatla tamamladığını vurgulayan Gültepe, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artıda ve ilk çeyrekte 65,3 milyar dolarla geçen yılın yüzde 2,5 üzerinde olunduğunu söyledi.

Gültepe, ön verilerin geçen ay yaklaşık 7,9 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini gösterdiğine dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"Otomotiv 3,5 milyar dolarlık ihracatla her zaman olduğu gibi yine liderliğini sürdürüyor. Kimya 2,7 milyar dolar, çelik 1 milyar 550 milyon dolar, elektrik-elektronik 1 milyar 482 milyon dolar, hazır giyim sektörümüz ise 1 milyar 417 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatını en çok artıran sektörler arasında savunma ve havacılık birinci sırayı koruyor. Mart 2024'e göre, savunma ve havacılıkta 526, otomotivde 297, hububat sektörümüzde ise 88 milyon dolarlık ihracat artışı kaydettik. Demir ve demir dışı metaller, fındık ve mücevherin de aralarında bulunduğu 7 sektörümüz 3 aydır artı yazıyor."

Hazır giyim, halı ve makinenin de aralarında bulunduğu 6 sektörün ise 3 ayın tamamını eksiyle kapattığını aktaran Gültepe, ihracat hedeflerine ulaşabilmek için tüm sektörlerin ihracatında sürdürülebilir artış yakalanması gerektiğini belirtti.

Gültepe, firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 50 ilin ihracatını artırdığını kaydetti.

En çok ihracat yapan beş ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olarak sıralandığına işaret eden Gültepe, Çankırı'nın tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştığını bildirdi.

Gültepe, geçen ay ilk kez ihracat yapan firma sayısının 1141 olduğunu ve bu firmaların ihracata katkısının ise 72,2 milyon dolarla sınırlı kaldığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birim ihracat değerimiz geçen ay 1,45 dolara yükseldi. Geçen ay parite kaynaklı yaklaşık 53 milyon dolarlık eksi yazdık. İlk 3 ayda parite kaynaklı kaybımız 859 milyon dolara ulaştı. Bu ay en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa şeklinde sıralandı. 50 ülkede yüzde 50'nin, 99 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 125 ülkeye ihracatımızı artırdık. Romanya, Endonezya, Portekiz ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye bugüne kadarki en yüksek ihracatı gerçekleştirdik."

Gültepe, 2025 için 280 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu hatırlatarak, üç ayın artıda tamamlandığını ancak hedefin gerisinde olunduğunu vurguladı.

Diğer aylarda vites yükselterek yola devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda ticaret heyeti programlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Geçen ay Bakanımızla Bulgaristan ticaret heyetimizi geniş bir katılımla gerçekleştirdik, başarılı geçti. Komşularımızla ve AB ile daha fazla ticaret yapmak için planlarımız var. Bu ay Çin'e gideceğiz. Mayısta Arnavutluk, ABD, Güney Afrika, Tunus, Irak ve İspanya'ya heyetler düzenleyeceğiz. Bu heyetlerimizin kayıtları devam ediyor. Tüm firmalarımızı bir kez daha ticaret heyetlerimize davet ediyorum."