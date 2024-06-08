Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Seyahat, Bursa-İstanbul Havalimanı otobüs seferlerine yüzde 33 zam yaptı. İşte ayrıntılar...

Son zamanlarda ulaşım fiyatlarına yapılan zamların ardından Bursalılar yeni bir fiyat artışı haberiyle daha karşılaştı.

BBBUS, İDO ve BUDO'nun zamlarının ardından, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali ile İstanbul Havalimanı arasındaki otobüs seferlerine de zam geldi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ'tan alarak İstanbul Seyahat'e verdiği hattın fiyatını, 2 ay sonra arttırdı.

Zam sonrası yüzde 33'lük artışla 300 TL olan bilet fiyatları 400 TL'ye çıktı.