Daha önce alınan kararla Timsah Arena’nın ismi ‘100.yıl Stadyumu’olarak değiştrilmişti. Kongreye bir gün kala Recep Günay yönetimi tarafından ‘stadın yeni ismini taşıyan dev totemi stadyuma dikti.

Bursaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Bursasporlular,

Kulübümüz, hem Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına saygı, hem de eski stadyumumuzun ruhunu yeniden canlandırma amacıyla sponsor firma Sütaş ile bir işbirliği anlaşması yaparak stadyumumuzun adını

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu olarak değiştirdi.

Bu anlamlı ad değişikliğiyle birlikte Bursaspor camiasının daha da birleşeceğine, taraftarlarımızın stadyumumuza olan bağlılığının artacağına inanıyoruz. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu, bizim için sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda bir gurur kaynağı olacaktır.

Hep birlikte, bu stadyumu Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde yaşatacağımıza olan inancımız tamdır".