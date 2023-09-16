Bursaspor 2.Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda yenilgisiz Nazilli Belediyespor ile oynadığı maçı 1-0 kaybetti.Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak 4.hafta mücadelesi saat 16.30'da başladı.
Gol 34' | Nazilli Belediyespor 1-0 Bursaspor
Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçında ilk yarı Nazilli Belediyespor 1-0 Bursaspor olarak sonuçlandı. Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçında 1-0 kaybetti.
İŞTE KADRO
Yeşil-beyazlı takımda, teknik sorumlu Nedim Vatansever'in açıkladığı 11 şöyle:
Canberk Yurdakul- Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç- Yusuf Sertkaya, Barış Dalkıran- Mustafa Genç, Bilal Güney, Çağatay Yılmaz- Eren Güler.