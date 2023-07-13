Edirne’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak suyla kaplı çeltik tarlasına girerek çamura saplandı.

Kaza, Büyükdöllük köyü yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak suyla kaplı çeltik tarlasına girerek çamura saplanıp durdu. Yolun dar olmasından dolayı kendisine yol vermeyen küçük araçlardan dolayı hakimiyetini kaybettiğini belirten tır sürücüsü C.K, "Bu yolda haftada olmasa da 15 günde bir bu şekilde benim gibi bir arkadaş tarlaya uçuyor. Yolun dar olması bir yana küçük araçlar daha çok sıkıntılı, yol vermiyorlar. Yetkilerin bu yola bakmaları lazım" dedi.

Jandarma ekipleri, kazanın olduğu yolu trafiğe kapatırken, çeltik tarlasında çamura saplanan tır çekici yardımıyla kurtarıldı.