Türkiye'nin ölçeklenebilir mobilite şirketi Martı, New York Borsası'nda gerçekleştirdiği halka arzla büyük bir başarı elde etti. CEO Oğuz Alper Öktem ve yönetim ekibi, tarihi anlara imza atarak borsanın açılış gongunu çaldı.

Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, yönetim ekibiyle birlikte dünyanın en büyük borsası olan New York Borsası'nın açılış gongunu çalarak tarihi bir an yaşattı. Martı'nın paylaşımlı, elektrikli ve çevreci ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla New York Borsası'nda halka arz edilmesi, Türk teknoloji girişimlerinin dünya ligine yükselmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NYSE'ye katılan Öktem, New York Borsası üst yöneticileri tarafından ağırlanarak 231 yıllık borsanın anı defterini imzaladı ve plaket aldı. Türk bayraklarının New York Borsası'nda görüntülenmesiyle birlikte coşku dolu anlar yaşandı. Martı'nın başarısını kutlamak amacıyla ABD ve Türk iş dünyası temsilcileri ile uluslararası yatırımcıların katılımıyla bir davet düzenleneceği de duyuruldu.

Martı'nın New York Borsası'nda gerçekleştirdiği halka arzla yaklaşık 60 milyon dolar kaynak yaratıldı. Bu kaynak, Türkiye'de paylaşımlı, elektrikli ve çevreci ulaşımın daha da yaygınlaştırılması hedefine yönelik daha fazla imkan sunacak.

Öktem, çalışanlarına hitaben yaptığı bir mesajda, Martı'nın Devler Ligi'nde uzun ve zorlu bir mücadeleye giriştiğini ve kalıcı olmak için bir oyun planına sahip olduğunu vurguladı. İlk birkaç ayda hisse fiyatlarında volatilite yaşanabileceğini belirten Öktem, önemli olanın Amerikalı kurumsal yatırımcılardan milyarlarca liralık yeni finansmana ulaşmış olmaları olduğunu ifade etti. Şirketin iş planını ve uzun vadeli başarı hedeflerini destekleyen bu finansmanın, Martı'nın daha iyi işler yaparak değer yaratmaya devam edeceğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Martı'nın New York Borsası'ndaki halka arzı, Türk teknoloji girişimlerinin dünya çapında daha fazla tanınmasını sağlayacak ve ülkenin yenilikçi şirketlerinin uluslararası arenada başarıya ulaşmasının yolunu açması bekleniyor. Öktem, orta vadede Martı'nın çok daha ileri bir noktada olacağına inandıklarını ve bu başarılı adımın gururunu birlikte yaşamaları gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

