Edirne'de İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İbrahim Girgin Tır parkında açılan Kadın Girişimcilerin yöresel ürünler pazarını ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yerel yönetim olarak girişimci kadınlar ile kadın kooperatiflerinin her daim destekçisi olduklarını belirtti.

İbrahim Girgin Tır Parkı'nda açılan İpsala’nın yöresel ürünlerinin tanıtılıp satışının gerçekleştirileceği işyerini ziyaret eden Başkan Ünsal, işyerinin üreten kadınlara hayırlı olmasını diledi.