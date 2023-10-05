Kırklareli’nde tırın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz D-100 Karayolu’nun 20’nci kilometresinde 34 GL 3964 plakalı Eren Karabektaşoğlu yönetimindeki otomobil, N.A. yönetimindeki 34 FEY 202 plakalı tıra bağlı dorseye çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Karabektaşoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Karabektaşoğlu’nun cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.