Hollanda’dan getirilip Türkiye üzerinden Irak’a götürülmek istenen tırda, Kapıkule sınır kapısının karşı kısmındaki Kaptan Andreevo Emniyet Müdürlüğü gümrük memurları tarafından beyan edilmeyen 153 bin euro bulundu.

Hollanda’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Irak’a giden Türk plakalı tır, kontrol noktasına ulaştı. Türk vatandaşının kullandığı tır, detaylı bir gümrük incelemesi için seçilirken, yarı römorkun soğutma ünitesinde euro banknot paketleri bulundu.

153 bin euroya el konulurken Haskovo - Svilengrad Bölge Savcılığının gözetimi altında soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.

2024 yılının başından bu yana, Kaptan Andreevo’nun gümrük memurları tarafından 750 milyon euro beyan edilmeyen para ele geçirildi.