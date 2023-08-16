Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur’da düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda bir tırın yakıt tankında 245 kilo metamfetamin ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ekipler narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu şüpheli gördükleri bir tırı yakın takibe aldı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Irak üzerinden Habur Gümrük Kapısı’na gelen araca yönelik detaylı arama başlatılırken, yapılan aramanın sonucunda ortaya çıkanlar ekiplerin şüphesini boşa çıkarmadı.

Kontroller esnasında, yakıt deposunun vanalarının kapatılmış olduğu ve bu yolla deponun araçla olan bağlantısının kesildiği fark edildi. Oldukça artan şüpheyle birlikte, yakıt deposunun içerisinde bulunan sıvı maddeden numune alınarak inceleme başlatıldı.

Aramaya katılan narkotik dedektör köpeklerin söz konusu maddeye ayrı ayrı kuvvetli tepkiler verdiği görülürken, uyuşturucu madde tespit cihazı ve test kitleriyle yapılan analizler neticesinde söz konusu sıvı maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu ortaya çıkarıldı.

Yapılan tartım sonucu 245 kilogram geldiği belirlenen metamfetamine Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.