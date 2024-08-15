Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklikle birlikte, Türkiye'deki tüm Mühendis ve Mimar Odaları, Genel Kurul ilanlarını artık sadece Birliğin Kurumsal İnternet Sitesi ve İlan Yerinde yayımlayacak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin gazete ilanlarından vazgeçme kararı, basın sektöründeki binlerce emekçiyi üzdü. Birliğe bağlı odaların faaliyetlerini kamuoyuna duyuran gazeteler, Genel Kurul dönemlerinde yayımlanan ilandan mahrum kalacak olmaları nedeniyle bu karara tepki gösterdi. Sektör temsilcileri, "TMMOB'un emekçiliği buraya kadarmış" diyerek, rahatsızlıklarını dile getirdi.

Basın meslek örgütleri ve sektör temsilcileri, “Bugünkü resmi gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Yönetmelik değişikliği bizleri üzmüştür. 2002 yılında yürürlüğe giren yönetmelikte, Oda Merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede yayımlanan genel kurul ilanlarından mahrum kalmayı kabul etmiyoruz. Yapılan değişiklik yapılan metinde, adeta kamuoyuna kapalı bir şekilde sadece ”Birliğin ilan yeri ile Birlik Kurumsal İnternet Sitesinde” yayımlanacak ifadesi Şeffaflık ilkesine aykırıdır. Bu Basın emekçilerinin hakkının elinden alınması anlamına gelmektedir. Değişiklikten vazgeçilmesini istiyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

Kaynak: Bülten