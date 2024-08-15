Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 25. Yıl dönümünde hayatını kaybedenleri çeşitli programlara anacak. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek programda deprem şehitlerine dualar edilecek.

17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, depremin 25. yıl dönümünde Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen çeşitli programlarla anılacak. Saat 22.30’da başlayacak anma etkinliklerinde deprem şehitleri için dualar edilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Üzerinden 25 yıl geçse de acısı dinmeyen, hafızalarımızdan silinmeyen 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 25. Yıl dönümünde kaybettiğimiz canları dualarla anacağız. Deprem şehitlerimizi anmak, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için farkındalığı artırmak amacıyla Demokrasi Meydanı’nda düzenleyeceğimiz anma etkinliklerine tüm Sakaryalıları davet ederiz” ifadelerine yer verildi.