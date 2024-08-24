Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde, 2025 yılında toplam 356 fuar organize edilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından önümüzdeki yıl 111’i uluslararası olmak üzere 356 fuarın yapılmasına izin verildi.

2025 yılında en yoğun fuar programı, 62 fuarla ekim ayında olacak. Ekim ayından sonra en yoğun takvim 51 fuarla Kasım, 45 fuarla Nisan, 41 fuarla Mayıs aylarında görülüyor. Yurt içi fuarlarda en fazla sayıda fuar düzenlenecek beş il ise; İstanbul (201), İzmir (31), Antalya (26), Ankara (21), Adana (12) ve Bursa (10) olarak sıralandı.

Önümüzdeki yıl, eğitim sektöründe 39 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 36, gıda sektöründe 24, mobilya sektöründe 11, ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe de 10 fuar bulunuyor.