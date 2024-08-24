Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde ilk kez düzenlenecek olan Kapadokya Rallisi’nde heyecan başlıyor. Bu akşam Kayaşehir’den verilecek startı verilecek ralli için tüm hazırlıklar tamamlandı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Başkent Turing Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenecek olan Kapadokya Rallisi öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Nevşehir Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Başkent Turing Kulübü Başkanı Erdem Öksüz, Başkan Vekili Mert Koral, Yarışma Direktörü Emirhan Uzaktaş, Yarışmacılardan Türk Pilot Ümitcan Özdemir ve Co-Pilot Kutay Ertuğrul, İtalyan Pilot Michele Blardi ve kadın Co-Pilot Çiğdem Tümerkan katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasında, 62 km uzunluğundaki toprak parkurda, Avanos, Ürgüp, Uçhisar, Göreme gibi birçok bölgeden geçen rallinin, peribacaları, derin vadiler ve tarihi yapılar arasında gerçekleşeceğini ve rallinin, adrenalin tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacağını söyledi. Kapadokya Rallisi’nin, Türkiye Ralli Şampiyonası’na aday olmasının yanı sıra, ülkenin motor sporları tarihine de damgasını vuracağını ifade eden Arı, ralliyi izlemek isteyen vatandaşlar için de şehir içerisinden parkurlara servisler kaldıracaklarını duyurdu.

Yarışma Direktörü Emirhan Uzaktaş, “Aylardır süren kalabalık bir ekiple büyük emek harcadığımız, bu yıl ilkini gerçekleştirecek olduğumuz 2024 Kapadokya Rallisi basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Programımıza 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 da yarışmacıların, protokolün ve federasyon yetkililerin katılımıyla birlikte gerçekleşecek olan kokteyl ve fotoğraf çekimi ile başlayacağız. Kokteylin ardından saat 20.30 da seremonik start ile devam edeceğiz. 25 Ağustos Pazar günü sabah saat 09.18 de Nevşehir Belediyesi 1 Özel Etabı ile başlanıp 16.00 da ödül töreni ile programımız sonlanacaktır.” dedi.