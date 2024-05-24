Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Türkiye genelinde 125 ilçede yapılan okullardan birisi olan Bursa’nın Orhangazi ilçesinde inşa edilen TOBB Orhangazi Ana Okulu binasında inşaat tamamlandı.

Orhangazi’de inşa edilen ve inşaatı tamamlanan TOBB Orhangazi Ana Okulu binasını gezen Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, TSO Meclis Başkanı Cem Kapitan, yönetim kurulu üyeleri ve Meclis üyelerine Orhangazi Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnce ile okulun kurucu müdürü olarak ataması yapılan Nurdan Elmaskaya eşlik etti.

Orhangazi TSO Meclis üyelerine Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnce, okul ile ilgili bilgi aktardı. Okulun tüm işlemlerinin tamamlandığını belirten Şube Müdürü Ahmet İnce, Haziran ve Temmuz aylarında okula kayıt kabulünün başlamasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Orhangazi Ana Okulu Eylül ayında başlayacak olan 2024-2025 Eğitim Öğretim sezonunda hizmete girmiş olacak.