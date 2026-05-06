Panelin açılışında söz alan Avukat Ahmet Yılmaz, Fethi Gemuhluoğlu'nun adını bir efsaneye dönüştüren temel unsurun, teorik bir dostluktan öte bizzat 'dost olmayı bilmek' olduğunu ifade etti. Gemuhluoğlu'nun gönül kapısının, hiçbir fikir veya düşünce ayrımı gözetmeksizin bu vatanı ve dili seven herkese sonuna kadar açık olduğunu vurguladı. Özellikle genç şairlere yazdığı teşvik edici mektuplardan örnekler veren Yılmaz; onun insanları kalıplara hapsetmeden, yalnızca ortak milli ve manevi değerler paydasında kucaklayan sarsılmaz bir bağ kurduğunun altını çizdi.

Oturum başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Bilal Kemikli ise konuşmasında, Gemuhluoğlu'nun şahsiyetini dostluk, umut ve turnacılık kavramları üzerinden tanımladı. Anadolu topraklarının Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi rehber şahsiyetler yetiştirme noktasındaki bereketine değinen Kemikli, Gemuhluoğlu'nun da bu kadim geleneğin Cumhuriyet dönemindeki temsilcilerinden biri olduğunu belirtti. Modern çağın nihilizmine karşı Gemuhluoğlu'nu sarsılmaz bir 'umut adamı' olarak niteleyen Kemikli; özellikle Osmanlı'daki adam yetiştirme metoduna atıfla kullandığı 'turnacılık' vasfına dikkat çekerek, onun nitelikli genci fark eden ve bir cevher gibi işleyip topluma kazandıran müstesna bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı. Panel, Gemuhluoğlu'nun fikir dünyasını ve hatıralarını paylaşan Prof. Dr. Hüseyin Algül, Dr. Ali Gemuhluoğlu ve Mahmut Bıyıklı'nın konuşmalarıyla devam ederek son buldu.