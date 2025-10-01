Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların el ele vermesiyle, KOBİ’lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi’nde yeni dönem 2 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

KOBİ’lerin uygun şartlarda finansman erişimini desteklemek amacıyla verilen TOBB Nefes Kredisi’ne, TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

TOBB’un açıklamasına göre, kredi başvuruları Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

Krediye ilişkin diğer detaylar ise şöyle:

Her firma en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere maksimum 36 ay vadeli olacak.

24 aya kadar olan kredilerde faiz yüzde 33, 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 32 olarak uygulanacak.

Kredi hacmi toplamda 25 milyar TL olarak belirlendi.

Temmuz ayında sağlanan TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya toplam 30 milyar TL destek verilmişti.

KOBİ’lerin en büyük sıkıntılarından birinin finansmana ulaşmak olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimizin sahada karşılaştığı en önemli sorun, özellikle KOBİ kredilerine getirilen büyüme sınırları nedeniyle finansmana erişimin zorlaşması. Bu dönemde, KOBİ’lerimizin nakit akışını destekleyecek gerçek anlamda bir ‘nefes’ kaynağı oluşturduk” dedi.

Hisarcıklıoğlu, amaçlarının zor dönemlerde KOBİ’lerin yanında yer almak ve üretim çarklarının dönmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Bu kapsamda TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliği yaptı. Yeni TOBB Nefes Kredisi 2 Ekim itibarıyla başlıyor. TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ve krediyi sağlayan tüm bankalara desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TOBB Nefes Kredisi başvuru şartı

TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi tüm işletmeler, TOBB Nefes Kredisi için başvuruda bulunabilir.

Ne zaman başlıyor?

Başvurular, 2 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

Kredi limiti

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası olacak

Ödeme koşulları

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.

Krediyi hangi bankalar verecek?

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.