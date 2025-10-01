Dünya Hayvanları Koruma Günü Ataşehir’de farkındalık oluşturan bir etkinlikle kutlanacak. Ataşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta düzenlenecek olan etkinlik, 5 Ekim Pazar günü saat 12.00-17.00 arasında gerçekleşecek. Etkinliğin "Satın Alma, Sahiplen" teması, sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Barınmadan beslenmeye, sağlık ihtiyaçlarından sevgiye kadar pek çok temel ihtiyaçtan yoksun sokak hayvanları için düzenlenen etkinlikte, toplumun bu canlılara karşı sorumluluğuna vurgu yapılacak.

Katılımcılara mama paketleri hediye edilecek, çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek

Program kapsamında; hayvanlarda beslenme, ilk yardım ve akupunktur konularında alanında uzman kişiler söyleşiler gerçekleştirecek. Ayrıca, etkinliğe destek veren firmalarca katılımcılara küçük mama paketleri ve mama kapları hediye edilecek. Ayrıca, çocuklar için özel hazırlanan alanda, ahşap kedi evleri çocuklarla birlikte boyanacak ve minikler için farklı boyama etkinlikleri düzenlenecek. Yetişkinler ise yumurta taşıma yarışması ve köpek sahiplerinin dahil olabileceği sadakat yarışmasına katılabilecek.

Programa daha önce Ataşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’nden kedi veya köpek sahiplenmiş vatandaşlar da katılacak. Etkinlik kapsamında Ataşehir Belediyesi, hayvan sahiplendirme sürecindeki destekleri hakkında bilgilendirme yaparak, hayvan sahiplenmenin teşvik edilmesini sağlayacak.