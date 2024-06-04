Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 20 üyesiyle dünyanın en büyük fintek fuarı olan Money 20/20 Europe’da yer alıyor. 4-6 Haziran 2024 tarihleri arasında Amsterdam’da gerçekleşecek etkinlikte, TÖDEB’in öncülüğünde Türkiye Pavilyonu kurularak milli katılım sağlanıyor.

Money20/20 Europe, finansal teknolojideki en son eğilimleri ve gelecekteki gelişmeleri tartışmak için küresel liderleri ve yenilikçileri bir araya getirdi. Binlerce sektör profesyonelinin katıldığı fuar, bankacılık, ödemeler, fintek girişimleri ve elektronik para sektörlerinden kilit paydaşları ağırlayacak. Etkinlik, yeni iş birliklerini teşvik etmek ve en yeni finansal çözümleri deneyimlemek için Amsterdam’da bir odak noktası oluşturuyor.

20 üyeyle Milli katılım sağlandı

Dünyanın en büyük fintek fuarı olan Money 20/20 Europe’a 2023 yılında 8 üyesiyle katılan TÖDEB, bu yıl fuarın en büyük alanlarından birinde 20 üyesiyle milli katılım sağladı. TÖDEB öncülüğünde ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle kurulan Türkiye Pavilyonu’nda önemli firmalar yer alıyor.

Pavilyonu aynı zamanda Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Lahey Büyükelçiliği Hazine ve Maliye Müşaviri Zafer Düzenli, Lahey Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Aşkın Pekel, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Daire Başkanı Ozan Çağrı Gazitürk, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Benelüks Bölgesi Ülke Danışmanı Ethem Tokgozlu, Fahri Konsolos Titus Kramer ve DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları tarafından ziyaret edilecek.

"Türkiye Pavilyonu’ndan dünyaya sesleneceğiz"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Money 20/20 Fuarı TÖDEB olarak ilk katıldığımız uluslararası fuar olma özelliğini taşıyor. İlk adımı Avrupa’nın en büyük fuarında atmıştık ve çok olumlu tepkiler almıştık. Bu sene çok daha büyük bir alanda 20 üyemizle temsil edileceğiz. Burada olmak, tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir etkinlikte en büyük katılımcılardan biri olmak bizim için çok önemli. Amsterdam’da kurduğumuz Türkiye Pavilyonu hem bizim hem de sektörümüz için bir gövde gösterisi. Biz de üyelerimizin talebi, ülkemizin hedefleri ve sektörümüzün gelişimini takip ederek buraya geldik” dedi.

"Fuara katılım Türk ödeme ve elektronik para sektörü için kıymetli ve değerli"

Money 20/20 Europe fuarının sadece Avrupa fuarı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Bilgetekin, "Burası fintek sektörünün kalbinin attığı yer. İş birliklerinin yapıldığı, imzaların atıldığı, geleceğin şekillendiği bir alan burası. Hem ülkemiz hem de üyelerimiz için Avrupa doğal ticaret paydaşımız. Regülasyonlardaki uyum sebebiyle de dünyaya açılma kapımız. Bu sebeplerle Money 20/20 Europe Fuarı’nda olmak Türk ödeme ve elektronik para sektörü için kıymetli ve değerli. Bu etkinliğin Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle milli katılım olması ayrıca önemli. Türkiye Pavilyonu’nda ülkemizin bayrağı altında temsiliyet sağlamak bizi gururlandırıyor. Bu çabamız sırasında bize her türlü desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan’a şükranlarımı sunuyorum. Onların ön açıcı desteği ve üyelerimizin çabaları ile sektörümüzü Avrupa’nın yıldızı haline getireceğiz” diye konuştu.