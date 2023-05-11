TOFAŞ U17 Genç Takımı, Denizli’de gerçekleştirilen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın çeyrek finalinde FMV Erenköy Işık’ı 60-51 yenerek yarı finale adını yazdırdı.BURSA (İGFA) - U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele veren Caner Topaloğlu yönetimindeki TOFAŞ U17 Genç Takımı, son 4 takım arasına kalmayı başardı.

6-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen şampiyonaya Bursa ikincisi olarak katılan TOFAŞ, D Grubu’ndaki grup maçlarında İzmir Bahçeşehir Koleji’ni 81-77; İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 74-71 yenerken, Aliağa Petkimspor’a 98-77 mağlup olsa da grup ikincisi olarak 2. tura yükseldi. Yükselme maçında Vamos’u 80-61 mağlup ederek son 8’e kalan Mavi Yeşilliler, çeyrek final maçında da FMV Erenköy Işık’ı 60-51’lik skorla geçerek yarı finale adını yazdırdı.

TOFAŞ U17 Genç Takımı, Denizli’deki şampiyonanın 6. gününde 11 Mayıs Perşembe günü saat 17.45’te grup karşılaşmasında da karşılaştığı Aliağa Petkimspor ile finale kalma mücadelesine çıkacak.