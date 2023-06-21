TOFAŞ Yıldız A Takımı, Bursa’da gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Frutti Extra Bursa Orhangazi Gençlik’i 84-64’lük skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında Bursa’da düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), çeyrek final mücadelesinde Frutti Extra Bursa Orhangazi Gençlik ile karşı karşıya geldi.
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen TOFAŞ, rakibini 84-64 mağlup etmeyi başararak son 4 biletini cebine koydu. Frutti Extra Bursa Orhangazi karşısında Mavi Yeşillilerde Berkay Gönül 22 sayı; Enes Akman 18 sayı; Ömer Hamzaoğlu 13 sayıyla oynadı.
TOFAŞ Yıldız A Takımı, yarı final mücadelesinde 22 Haziran Perşembe günü ‘Anadolu Efes-TED Kolejliler’ çeyrek final eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.45’te başlayacak ve TBF’nin YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.