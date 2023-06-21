Her sene olduğu gibi besiciler bu sene de İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda alışveriş için İzmitlileri bekliyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeyi bu Kurban Bayramı öncesinde de sürdürüyor. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda besiciler, İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda alışveriş için İzmitlileri bekliyor.

Farklı illerden gelen kurbanlık hayvanlar İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan veteriner hekimler tarafından sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından tesise alınıyor. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda besiciler, bayramdan önce başladıkları satışlarını bayramın ilk gününe kadar sürdürebilecek.

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na gelen kurbanlık hayvanlar pazara kabul edilirken İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılıyor ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Tüm vatandaşlar İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’ndan gönül rahatlığıyla gelerek dilediğince kurbanlarını alabilirler.

RİNG SERVİS HİZMETİ BAŞLAD

Kurbanlık alacak olan vatandaşlar için de bir çalışma başlatan İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’na ilçe içerisinden gitmek isteyenler için ring servisi hizmeti sunuyor. İzmit Belediyesinin kurban pazarına giden ring servisleri; Milli İrade Meydanı Yanyol, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Kandıra Sapağı, E-5 Karayolu, Kandıra Yolu, Solaklar Sapağı ve Modern Hayvan Pazarı güzergâhını takip ediyor. Saat 11.00’de Milli İrade Meydanı’ndan harekete başlayacak ring servisleri son olarak saat 16.00’da İzmit’e doğru dönüşe geçecek.