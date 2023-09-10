TOFAŞ U16 Yıldız A Takımı, Yunanistan’ın Kos Adası’nda düzenlenen “Kos Marina” Meropis International Basketball Tournament finalinde İtalyan temsilcisi Stella Azzurra ile karşılaştı. Mavi Yeşilliler, turnuvayı ikincilikle tamamladı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), Esporos Kos Basketbol Kulübü’nün ev sahipliğinde Yunanistan’ın Kos Adası’nda düzenlenen “Kos Marina” Meropis International Basketball Tournament’in final karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Stella Azzurra Roma ile karşılaştı. TOFAŞ’ın dışında Yunanistan ekipleri Aris B.C., Peristeri B.C., Promitheas Patras, Esperos Kos ve İtalyan temsilcisi Stella Azzura Roma kulüplerinin U16 takımlarının katıldığı turnuvanın grup aşamasında Aris B.C.’yi 63-59; Esporos Kos’u 63-55 mağlup ederek B Grubu’nu lider tamamlayan Mavi Yeşilliler, turnuvanın üçüncü günündeki yarı final maçında A Grubu ikincisi Peristeri B.C. ile karşılaştı. Peristeri’yi de 58-52 yenerek finale kalmayı başaran TOFAŞ, final mücadelesinde ise İtalyan temsilcisi Stella Azzurra’ya 81-61 kaybedince turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Yunanistan’ın Kos Adası’nda gerçekleştirilen turnuvada 2023-2024 sezonu öncesi uluslararası bir deneyim yaşayan TOFAŞ Yıldız A Takımı’na kupa ve madalyaları, final karşılaşması sonrasında düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

“Kos Marina” Meropis Uluslararası U16 Basketbol Turnuvası’nda mücadele veren TOFAŞ Yıldız A Takımı kadrosunda 2008 doğumlu şu isimler yer aldı; Kerem Çorumlular, Alp Doruk Sancaklı, Efe Baştaş, Selim Yalçın, Mert Öztürk, Alp Kerem Yücetürk, Ercüment Akif Turan, Tanberk Çoşkun, Mustafa Soykan Bağadır, Halim Yıldırım, Orkun Dayıoğlu, Arda Turan Yeter, Kerem Sivaslıoğlu.