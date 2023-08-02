TOKİ konutları sakinleri, aidatlara yapılan yüzde 145'lik zam kararına karşı sessiz kalmadılar ve yönetim binası önünde büyük bir eylem düzenlediler. Onlarca vatandaşın katıldığı eylemde, konut sahipleri artan aidat ücretlerine karşı tepkilerini dile getirdiler.

Toplantı, TOKİ'nin geniş park alanında düzenlenmiş ve sakinlerin çoğunluğunu oluşturduğu kalabalık bir grup bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl 214 TL olan aidat ücretleri, yönetim tarafından alınan kararla yüzde 145 oranında artışla 525 TL'ye yükseltildi. Bu ani ve yüksek orandaki zam, sakinleri oldukça rahatsız ederek ekonomik yüklerinin artmasına neden olmuştur.