Boşanma aşamasındaki bir kadın polis memuru eşi tarafından öldürüldü. Gülten Ataklı (37), 31 Temmuz tarihinde Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde yol kenarında hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Mağdurun yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze, Sungurlu Ulu Cami'ye getirildi ve öğle namazını müteakip burada kılınan cenaze namazının ardından Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katil zanlısı, boşanma aşamasındaki eşi Mürsel Ataklı (38), Samsun'un Havza ilçesinde yakalandı. Polis memuru Mürsel Ataklı, çıkarıldığı Sungurlu Adliyesi'nde hakimlikçe tutuklandı.

Olay sonucunda çiftin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.