Dermatoloji Uzmanı Dr. Selçuk Toklu, PRP saç tedavisinin ne olduğunu, nasıl ve kimlere uygulanabileceğini detaylarıyla anlattı. Dr. Toklu, bu tedavinin hangi periyotlarda uygulanması gerektiğine dair de bilgilendirmelerde bulundu.

İlminur ATÇI - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - PRP tedavisinin kişinin kendi kanının özel bir işlemden geçtikten sonra yine kişinin kendisine uygulanması olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Selçuk Toklu, PRP'min kişinin kendi kanının özel bir santrifüj işlemi sonrasında bileşenlerine ayrılması ve elde edilen az miktardaki plateletten zengin plazmanın aynı kişiye değişik amaçlarla enjekte edilmesi işlemi olduğunu belirtti. Toklu, PRP'nin son yıllarda dermatoloji alanında saç dökülmelerinde, cilt gençleştirmede ve yara iyileşmesinde oldukça sık kullanıldığını söyledi.

“PRP SAÇ DÖKÜLME ŞİKAYETİ OLAN KİŞİLERE OLDUKÇA SIK UYGULANAN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ”

Yapılan çalışmalarda PRP’nin saçın büyümesini ve yaşam süresini arttırdığı gösterdiğini ifade eden Toklu, “PRP saç foliküllerinde yani saçın büyümesini sağlayan kök kısmında kök hücre farklılaşmasını uyararak, bölgedeki damarlanmayı arttırıp bu bölgenin daha iyi kanlanmasını sağlayarak ve saçın büyüme fazını uzatarak saça olumlu etkiler oluşturmaktadır. Bu sebeple saç dökülme şikayeti olan kişilere oldukça sık uygulanan bir tedavi yöntemi olmuştur.” ifadelerini kullandı.

“SAÇKIRAN OLARAK BİLİNEN SAÇ HASTALIĞI TEDAVİSİNDE DE PRP OLDUKÇA SIK UYGULANIR”

Saç dökülmelerinin erkek tipi saç dökülmesi ve kadın tipi saç dökülmesi olarak iki grupta sınıflandırıldığını hatırlatan Toklu, “Her iki tip dökülmede hem kadınlarda hem erkeklerde ortaya çıkabilir. Erkek tipi dökülme daha çok hormonal ve genetik sebeplere bağlı iken kadın tipi dökülme ise daha çok demir eksikliği anemisi ve vitamin eksikliklerine bağlı ortaya çıkabilir. Dökülme tipine göre farklı sistemik tedaviler uygulanabilir. PRP her iki tip dökülme tedavisinde oldukça etkili bir tedavi seçeneğidir. Bunun yanında alopesi areata dediğimiz ve ‘saçkıran’ olarak bilinen saç hastalığı tedavisinde de PRP oldukça sık uygulanır.” dedi.

“PRP İŞLEMİNDE KİŞİNİN KENDİ KANI KULLANILDIĞI İÇİN YAN ETKİ GÖRÜLME RİSKİ OLDUKÇA DÜŞÜKTÜR”

PRP işleminde kişinin kendi kanı kullanıldığı için yan etki görülme riskinin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Toklu, “Enjeksiyona bağlı gelişen lokal kızarıklık ve gerginlik hissi görülebilir. Bu yan etkiler de 30 dakika ile birkaç gün içerisinde herhangi bir tedavi gerektirmeksizin geriler. Kişinin kendi kanı olduğu için de alerji gelişme riski söz konusu değildir. Sadece otoimmün yani bağışıklık sistemi ile ilgili sistemik hastalığı olan kişilerde uygulama önerilmez.” ifadelerini kullandı.

“PRP UYGULAMASI 2-3 HAFTADA BİR 4 İLE 6 SEANS OLARAK UYGULANIR”

Dermatoloji Uzmanı Dr. Selçuk Toklu, PRP tedavisi süreci ve seanslar hakkında şöyle konuştu:

“PRP uygulamasında kişinin kendi kanı özel bir tüpe alınır ve belli bir süre santrifüj işlemine tâbi tutulur. Sonrasında ayrışmış olan kanın plateletten zengin kısmı alınarak saçlı deri içine ince uçlu enjektör ile uygulanır. PRP uygulaması 2-3 haftada bir 4 ile 6 seans olarak uygulanır. Dökülme tipine göre PRP seansları arasında kişiye saç mezoterapisi uygulaması da yapılabilir. Bunun yanında tedavi öncesinde sistemik açıdan değerlendirme amaçlı tetkikler istenmeli ve sistemik bir hastalık varsa onun tedavisine başlanmalıdır. Eksik vitamin veya mineral değeri varsa mutlaka tamamlayıcı tedavi eklenmelidir. PRP tedavisinde kişinin kanını alıp ayrıştırma yaptığımız tüpler fiyat olarak farklılık gösterebilir, bu nedenle seans ücretleri değişken olabilir ama ortalama seans maliyeti 2000 tl civarındadır.

Sonuç olarak PRP saç dökülmesi tedavisinde kendi kanımızdan elde edilen, etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.”