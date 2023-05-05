İyi Parti Bursa Milletvekili Adayı Hasan Toktaş, İnegölspor'un kalan maçları için prim desteği açıkladı.

Destek açıklaması yapan Toktaş, "Şehrimizin önemli markası İnegölspor'umuz, ligde kalma mücadelesi veriyor. Biz de İyi Parti olarak bu mücadeleye destek olmak istedik. Takımımızın ligde kalacağına inancımız tam. Emeklerini ve gayretlerini görmüş olduğumuz yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ediyorum. Kalan maçlar için prim desteği kararı aldık. İnegölspor'umuza başarılar diliyorum" dedi.

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise, "Ligin bitimine haftalar kala şehrimizde güzel bir hava oluştu. Kulübümüze destek açıklamaları camiamızı mutlu ediyor. Futbolcu kardeşlerimizi de motive ediyor. Son haftalardaki yükselişimizi inşallah sürdüreceğiz. Kalan maçlarımıza tek tek motive olarak puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı Hasan Toktaş'a ve İyi Parti'ye camiamız adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.