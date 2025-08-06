Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Hal sokak ile Zadeemin sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Efe A.(20) yönetimindeki 16 R 3514 plakalı otomobil ile Oktay T.(23) yönetimindeki 16 KPF 48 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan İbrahim Ö.(30) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK