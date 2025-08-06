Ziyarette konuşan Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demirtaş, şunları söyledi:

“Biz Türkiye’de ilk kurulan altyapı yönetimi olarak sizi ziyaret etmiş olduk. 13 kişilik bir yönetim kurulumuz var. 13 arkadaşımıza U8’den u-19’a kadar her grupta başkanlık verdik. Birde bizim aile birliğimiz var. Aile birliğinde de yine 13 arkadaşımız görev yapıyor. Takım içinden gelen talepleri aile birliği üyelerimiz gerçekleştiriyor. Takıma dışardan sağlayacak desteklerle ilgili oluşumu altyapı yönetim kurulundaki arkadaşlarımız yapıyor. İşin sevk ve idare kısmını Gençlik Geliştirme Sorumlumuz Özgür Şahin hocam ve altyapıda çalışan 22 hocalarımız sağlıyor. Buradaki amacımız Sultan Su İnegölspor altyapısını biraz daha canlandırıp, daha fazla üreten bir yapı haline getirmek. Bu sene altyapıdaki 11 tane sporcumuzu A takıma gönderdik. Hedefimiz A takıma daha da fazla oyuncu göndermek. İsmail Güldüren hocamız kendi altyapımızdan çıkmış ve uzun yıllar Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet eden birisi. Sağ olsun 11 oyuncumuzu A takımda antre ediyor. 11 oyuncunun hepsi orada oynayamasa bile 7-8 tanesi A takım kadrosunda yer alırsa, biz İnegölspor ailesi olarak daha iyi noktalara gelebileceğimizi düşünüyoruz. Bu sene ilk ve 2. dönem olmak üzere futbol okulumuzda da toplamda 1500 tane sporcu kardeşimize spor eğitimi verdik. Akademi ligi ve diğer liglerde oynayan toplamda 300 tane lisanslı futbolcumuz var. Farklı şehirlerdeki spor kulüpleri ile kardeş kulüp gibi anlaşmalar yapıyoruz. O bölgelerdeki iyi sporcuları daha kolay İnegöl’e getirme hesapları içerisindeyiz.”

İlçe Kaymakamı Eren Arslan ise, “İnegöl hakikatten her anlamda üreten bir şehir. Sizin oluşum içerisine girdiğimiz olayda gerçekten takdire şayan bir çalışma. Aslında benim şahsi olarak hayal ettiğim bir şeyi yapıyorsunuz. Bunun gayreti içerisindesiniz. İnşallah başarılı olur. 1500 tane çocuk futbol okulunda eğitim alıyor. Ben burayı bir eğitim kurumu olarak görüyorum. Sadece spor yapmak, futbolcu olma olarak görmüyorum. Burada takım olmayı, arkadaş olmayı, sosyalleşmeyi, değerlerini, kendi kültürünü, şehrinin kültürünü, bir kimlik kazanma, bir kişilik kazanma okulu ve projesi olarak görüyorum. O yüzden sizin yaptığını da çok doğru bir modelleme ve doğru bir anlayış. Elimizden geldiğince her anlamda biz bu işin destekçisi oluruz. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.