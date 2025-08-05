Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Genel Sekreteri Can Bedel, şunları söyledi:

0E10A6Fa 4Fa8 4Bb9 9Ee1 363Ad21E69B9

“Kadromuzu yaptığımız takviyelerle güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün Kafkasspor’dan eski takım kaptanlarımızdan kaleci Bekir Sevgi’yi transfer ettik ve 1 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşma hem kulübümüze hem de Bekir kardeşimize hayırlı olsun. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz.”

54E17F27 072A 4F21 96E6 90B181Ccbc0C

Bekir Sevgi ise “Yeniden yuvama döndüğüm için mutluyum. Transferimde emeği geçen başta kulüp başkanımız Kani Ademoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber takımımızı hak ettiği noktalara taşıyacağız.”ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten