Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Genel Sekreteri Can Bedel, şunları söyledi:

“Kadromuzu yaptığımız takviyelerle güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün Kafkasspor’dan eski takım kaptanlarımızdan kaleci Bekir Sevgi’yi transfer ettik ve 1 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşma hem kulübümüze hem de Bekir kardeşimize hayırlı olsun. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz.”

Bekir Sevgi ise “Yeniden yuvama döndüğüm için mutluyum. Transferimde emeği geçen başta kulüp başkanımız Kani Ademoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber takımımızı hak ettiği noktalara taşıyacağız.”ifadelerini kullandı.