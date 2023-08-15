Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en güzel noktalarından biri olan Toprakkale’ye seyir terası yapıyor. Eşsiz Van manzarası sunan teras 2 katlı ve 900 metrekarelik alanda inşa ediliyor.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek yaşam alanlarına bir yenisini daha ekliyor. Toprakkale’nin en hakim tepelerinden birinde inşa edilen insanların doğayla iç içe zaman geçirebileceği ve kentin eşsiz manzarasını izleyebileceği ‘Toprakkale Seyir Terası Projesi’ adım adım tamamlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen ve kentin turizmine katkı sağlayacak olan projede 2 katlı ve 900 metrekarelik inşaat alanına sahip seyir terası, cafe, restoran mutfak, depolar, mescit ve yönetim odaları yer alıyor. Eşsiz bir şehir manzarasına sahip olan seyir terası, çevre düzenlemesi, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarının yanında nezih bir cafe ve restoran hizmeti verecek. Çalışmaların hızla devam ettiği Seyir Terasının kaba inşaatı tamamlanırken, cam ve profillerin montajına ise devam ediliyor.

Doğayla bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanan projenin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.