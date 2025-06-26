Şavşat kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen İnegöl Şavşatlılar Derneği, bu etkinlikle yalnızca bir festival değil; köklerden gelen değerlerin, birlik ve beraberliğin yeniden hayat bulduğu bir gönül buluşması olacak.

Dernek Başkanı Fatih Zengin açıklamada, “Dernekçilik, gönüllerde iz bırakmaktır. Bizler, Şavşat ile İnegöl arasında güçlü bir gönül köprüsü kurmak için çalışıyoruz. Kültürümüzü yaşatmak ve çocuklarımıza kim olduğumuzu anlatmak en büyük hedefimizdir.” dedi. Zengin, özellikle genç kuşaklara kültürel aidiyet bilinci kazandırmanın önemine dikkat çekerek, Pancarcı Festivali’nin yalnızca bir eğlence değil; bir kimlik buluşması olduğunu belirtti.

Fatih Zengin, “Yaylalarda pancar topladığımız günleri, imece ruhunu, köydeki komşuluk ilişkilerini unutmadık. Bugün şehirde yaşıyoruz ama o ruh hâlâ içimizde. Bu festivali çocuklarımıza anlatmak, yaşatmak için yapıyoruz.”

TÜM TÜRKİYE’DEN KATILIM BEKLENİYOR

Festival, yalnızca Bursa değil; Marmara Bölgesi ve Türkiye’nin dört bir yanından Artvinliler ve Şavşatlılar başta olmak üzere herkese açık olacak. Kültürel değerleri tanımak isteyen misafirler de Kocayayla’ya davet ediliyor. Başkan Zengin, herkesi festival ruhunu paylaşmaya çağırarak şöyle konuştu:

“Sadece kendiniz gelmeyin; Artvinli olmayan dostlarınızı da getirin. Onlara tulumumuzu, halayımızı, pancar çorbamızı tattıralım. Gönül soframızı birlikte kuralım.”

29 HAZİRAN’DA KOCAYAYLA’DA KÜLTÜR ŞÖLENİ

29 Haziran’da Kocayayla’da düzenlenecek Pancarcı Festivali, sadece bir etkinlik değil; bir kültür seferberliği olacak. Göç etmiş yüreklerin memleket özlemi bir nebze dinecek, genç kuşaklar kültürleriyle yeniden tanışacak.