Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni haftaya mahalle ziyaretleriyle başladı. Haftanın ilk günü Konaklar ve 1 Nolu Erdoğdu mahallelerini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin merkezinde ve ilçelerinde adım atılmadık yer bırakmıyor. Hafta boyunca kabulleri dışında makamında oturmayan Başkan Zorluoğlu, “Soruna en yakın olan çözüme de en yakındır” anlayışı ile mahalle ve ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Haftanın ilk gününde Konaklar ve 1 Nolu Erdoğdu mahallelerini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını ve taleplerini bizzat dinleyen Başkan Zorluoğlu’na TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, başkan danışmanları ve daire başkanları eşlik etti.

ZİYARET ETMEMİZE GEREK KALMIYOR

Esnafın çayını içen, kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zorluoğlu, her gittiği yerde yoğun ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanının her zaman halkın arasında olmasından mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, “Taleplerimizi anlatmak için Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret etmemize gerek kalmıyor. Çünkü belli aralıklarla mahallemize gelerek sorunlarımızı bizzat dinliyor. Meydana indiğimizde de kendisini caddeleri sokakları, incelerken sıklıkla görmek mümkün. Şehirle iç içe bir Büyükşehir Belediye Başkanımız olduğu için mutluyuz. Bizleri yalnız bırakmayan, dertlerimizi dinleyen Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

TURİZM ACENTELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Zorluoğlu, ziyaretleri sırasında Konaklar Mahallesi’nde bulunan turizm acentelerinin temsilcileri ile de bir araya geldi. Başkan Zorluoğlu, Trabzon’da turizmin durumunu ve acentelerin karşılaştıkları sorunları yetkililerden dinledi. Sorunların tespiti ve çözümü noktasında yetkililere toplantı sözü veren Başkan Zorluoğlu, daha sonra programını sonlandırdı.