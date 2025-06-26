Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi Yelken sokak üzerinde ikamet eden Ş.K.(61) evinin yanındaki boş arazide atıl vaziyette bulunan çöpleri ateşe vererek yaktı. Yangın bir anda boş araziyi sardı.

Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki binalara sıçrama tehlikesi olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.



Çevredeki bina sahipleri yangını çıkaran Ş.K. hakkında şikayetçi olurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.